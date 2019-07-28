Instagram'ın 'gizli' planı ortaya çıktı! Bikini korkusu...

1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, paylaşımlarda beğeni sayılarını gizleme dönemini geçen hafta başlatmıştı. Şimdilik 7 ülkede denenen bu yeniliğin, beğeni yarışından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kullanıcıları korumak amaçlı olduğu açıklanmıştı.

Yeniliğin uygulamadaki 6.5 milyar dolarlık reklam ekonomisini nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Pazarlama uzmanları, yeniliğin sanıldığı gibi masum olmadığını öne sürdü.

İşte analistlerden beğenileri gizleme özelliğinin arka planı:

- Instagram’da 25 milyon şirket hesabı var. Bunların sadece 2 milyonu Instagram üzerinden reklam satın alıyor.

- Çünkü özellikle orta ve küçük ölçekli şirketler ünlü blogger’larla çalışıyorlar.

- Instagram’ın reklam paylaşımında en büyük rakibi ‘bikinili’ ve sportif paylaşımlar yapan sayfalar oldu. Yeniliğin Avustralya, Brezilya gibi sahil cenneti ülkelerde başlatılması tesadüf değil.

- En çok etkileşim alan hesaplar, bu bölgeden bikinili paylaşımlar yapan bloggerlar oluyor.

- Instagram, beğenileri gizleyerek sadece şirketlerin erişimine açık hale getirdi.

- Yani, şirketler reklam vermek isterse Instagram’ın bundan doğrudan haberi olacak. (Posta Gazetesi)