MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriInstagram'ın yeni özelliği nedir? instagram giriş - instagram hesap dondurma nasıl olur?
12.11.2019 - 13:15 |

Instagram'ın yeni özelliği nedir? instagram giriş - instagram hesap dondurma nasıl olur?

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, yeni özelliğiyle gündeme geldi. Instagram kullanıcıları yeni özelliğin ne olduğunu araştırırken, bazı kullanıcılar ise Instagram sayfasında karşışaltığı değişiklik ile şaşkınlığa uğradı. Peki Instagram'ın yeni özelliği nedir?

Instagram'ın yeni özelliği nedir? instagram giriş - instagram hesap dondurma nasıl olur?

Sosyal medya platformlarından biri olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram, gün içerisinde oldukça vakit harcadığımız bir uygulama. Fotoğraf ve video paylaşarak keyifli vakit geçirilen Instagram'a yeni özellik geldi. Instagram üzerinden çok sık paylaşım yapanları yakından ilgilendiren yeni özelliğin içeriği merak ediliyor. Peki Instagram'ın yeni özeliği nedir? İşte Instagram hakkında merak edilen yeni özellik ve Instagram dondurma hakkında merak edilenler...

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram uygulamasında artık 'beğeni' sayıları görünmeyecek. Instagram'da uzun zamandır konuşulan özellik bu hafta test aşamasına girdi.

Beğeni gizleme özelliği şu an için içlerinde ABD, Brezilya, Kanada ve Japonya'nın olduğu toplamda 7 ülkede test ediliyor.

instagram dondurma

'Profili Düzenle'yi' seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin.

Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın

 

 

 

İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadı

Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadı

Kereviz nasıl yapılır? Kolay kereviz tarifi

Kereviz nasıl yapılır? Kolay kereviz tarifi

Çaldığı oturma grubu kendi evine bulundu!

Çaldığı oturma grubu kendi evine bulundu!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Vali Yerlikaya'dan açıklama

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Vali Yerlikaya'dan açıklama

Sıradaki Haber