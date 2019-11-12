Instagram'ın yeni özelliği nedir? instagram giriş - instagram hesap dondurma nasıl olur?

Sosyal medya platformlarından biri olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram, gün içerisinde oldukça vakit harcadığımız bir uygulama. Fotoğraf ve video paylaşarak keyifli vakit geçirilen Instagram'a yeni özellik geldi. Instagram üzerinden çok sık paylaşım yapanları yakından ilgilendiren yeni özelliğin içeriği merak ediliyor. Peki Instagram'ın yeni özeliği nedir? İşte Instagram hakkında merak edilen yeni özellik ve Instagram dondurma hakkında merak edilenler...

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram uygulamasında artık 'beğeni' sayıları görünmeyecek. Instagram'da uzun zamandır konuşulan özellik bu hafta test aşamasına girdi.

Beğeni gizleme özelliği şu an için içlerinde ABD, Brezilya, Kanada ve Japonya'nın olduğu toplamda 7 ülkede test ediliyor.

instagram dondurma

'Profili Düzenle'yi' seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin.

Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın