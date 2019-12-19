İnternet neden yavaş? Google çöktü internet yavaşladı

Dünya üzerinden en çok kullanılan arama motoru olan Google Türkiye'de çöktü. Arama yapmak isteyenler 502 hatasıyla karşılaştı. Bunun yanı sıra Yotube ve Gmail'i de girilemedi. Google'dan açıklama yapılmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada ise, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Google'ın çökmesiyle birlikte Crome üzerinden siteye girmeye çalışanlar yavaşlıkla karşılaştı. Konuya ilişkin Google'dan açıklama yapılması bekleniyor.