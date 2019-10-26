İnternette uyuşturucu tarifinin cezası 10 yıl

İnternet kullanımının yetişkinleri bile etkisi altına aldığını ifade eden bakanlık, bu etkinin çocuk ve gençlerde çok daha fazla olduğu vurguladı. Bakanlığın uyarısında, “Telefonlarımızdaki renk kombinasyonlarının ve ışığının çok fazla etkisi altında kaldığımızı düşünürsek, çocuklar teknolojinin getirdiği olumsuz etkilerden kendilerini koruyacak bilgi birikimine ve deneyime sahip değildir. Bu nedenle sanal dünyanın etkisine kapılarak gelişimlerinin en yoğun olduğu dönemde gelişim fırsatlarını kaçırabilirler. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeyi planlı girişimlerle popülerleştiren endüstriyel yapıların girişimleri, kitle iletişim medyası tarafından desteklenmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, internet bağımlılığının madde bağımlılığıyla birlikte görülme sıklığı yüzde 38’dir” ifadelerine yer verildi.

Yazı, şarkı, şiir...

İnternette uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak şekilde tarifler vermenin, uyuşturucu maddelerin ayrıntılı fotoğraflarını özendirecek şekilde yaymanın, içinde bu maddeleri öven yazı, şarkı, şiir, tiyatro ve skeç gibi eserlerin suç unsuru taşıdığını belirten bakanlık, bunun Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) 190. maddesi gereğince de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının bulunduğunu hatırlattı.