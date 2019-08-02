İnternetten hastane randevusu nasıl alınır? MHRS kayıt işlemi nasıl yapılır?

Yeni Üye Kaydımı Nasıl Yapabilirim?



https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü?nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Randevu Nasıl Alınır?



MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Randevumu Nasıl İptal Edebilirim?



Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Parolamı Unuttum Nasıl Öğrenebilirim?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, daha önceden üyelik kaydı oluşturmuşsanız "Hatırlamıyorum" bölümüne geliniz.

Burada iki yol ile parolanızı yenileyebilir ya da geçici bir parola oluşturabilirsiniz;

E-posta bölümünde T.C. kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı e-postanızı yazınız; mail adresinize gelen parola yenileme linkini kullanarak yeni parolanızı belirleyebilirsiniz.



SMS bölümünde sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı yazınız ve telefonunuza gelen onay kodunu ekrandaki alana giriş yaparak yeni parolanızı belirleyebilirsiniz.



Geçici Parola bölümünden yararlanabilirsiniz. "Geçici Parola" uygulamasını kullanmak isterseniz daha önceden e-Devlet ile giriş yaparak "İleri Seviye Güvenlik" alanından bir PIN oluşturmuş ve SMS ile "Geçici Parola" gönderim özelliğini kullanabilmek için onay vermiş olmanız gerekmektedir.

Eğer ilk 2 yoldan herhangi biriyle parola yenilemeyi deneyip uyumsuzluk uyarısı alırsanız, sistem size kimlik bilgileriniz ile parola yenileyebilmeniz için yeni bir alternatif sunabilir. Ancak bu alternatif yöntemden faydalanabilmek için daha önceden hesabınızdan gizli soru - cevap ve resminizi seçmiş olmanız gerekmektedir. Gelen ekrandan "Kimlik bilgileriniz ile parolanızı yenileyiniz" butonuna tıklayıp doğru bilgileri girdikten sonra parola yenileme ekranına ulaşabileceksiniz. Eğer bu seçenek ile karşılaşmıyorsanız kendinize daha önce gizli soru cevap ve resim seçmediğiniz anlamına gelmektedir.

Eğer bu yöntem ile de parolanızı yenileyemiyorsanız "e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın" butonunu kullanarak randevu sistemine erişebilir, hesap bilgileri kısmından iletişim bilgileriniz, parolanız ve gizli soru-cevap ve resminizi güncelleyebilirsiniz.

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