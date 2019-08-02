İnternetten yayın denetim altında!

Yönetmeliğe göre internetten yayın yapan Netflix, PuhuTV ve BluTV benzeri yayınlar lisans almadan hizmet veremeyecek. Kuruluşlar, RTÜK tarafından uygun bulunmayan ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkaracak.

Yönetmelikteki önemli düzenlemeler özetle şöyle:

- RTÜK’ten yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcıları, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek. Yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyenler ise RTÜK’ten yayın lisansı almak zorunda olacak.

- İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İnternet-RD, televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İnternet-TV, isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İnternet-İBYH yayın lisansı verilecek. Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilecek ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorunda olacak.

10 yıllık lisans

- Yayın lisansı ücretleri, İnternet-RD için 10 bin TL, İnternet-TV için 100 bin TL ve İnternet-İBYH için 100 bin TL olacak. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri bu rakamların beş katı olarak hesaplanacak.

- Lisanslar 10 yıl süreyle verilecek.

- İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, kanuna aykırı yayın yaptığı tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıları ile internetten Türkçe ya da başka bir dilde ama Türkiye’ye yönelik yayın yapan kuruluşlar da bu yönetmeliğe bağlı olacak.

- İnternet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşlar, RTÜK tarafından uygun bulunmayan ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkaracak. RTÜK’ün ses ve görüntü dosyalarına erişimine izin verilecek.

Tüm site de kapatılabilecek

Düzenlemeye göre, Sulh ceza hâkimi tarafından erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.

‘Çocuk’ maddesi

Yönetmeliğe göre, internet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen platform işletmecileri, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü olacak.