Interpol'den skandal! 162 teröristi kırmızı bültenden çıkarmış

Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) eleştirilen Interpol Genel Sekreterliği’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin elebaşıları başta olmak üzere 162 teröristi kırmızı bültenden çıkarttığı ve 352 terörist hakkındaki bülten talebini de çeşitli gerekçelerle reddettiği belirtildi.

Türkiye, terör örgütleri ile mücadelesinde üyesi olduğu uluslararası güvenlik teşkilatlarından aradığı desteği bulamıyor. Interpol Genel Sekreterliği’nin, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin elebaşıları ile sol terör örgütü üyelerinden bazılarını “kırmızı bülten” dışına çıkarması ve darbe teşebbüsünün ardından soluğu yurt dışında alan FETÖ mensuplarıyla ilgili kırmızı bülten taleplerini reddetmesi, son MGK Toplantısı’nın gündem maddelerinden biri oldu.

MGK bildirisinde, Interpol Genel Sekreterliği’nin aldığı söz konusu karar “Küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve Interpol’ün kuruluş amacına büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir” ifadeleriyle eleştirildi.

Aralarında Salih Müslüm de var

Merkezi Fransa’da bulunan Interpol Genel Sekreterliği’nin, aldığı kararla kırmızı bülten dışı bıraktığı 162 teröristin başında Salih Müslüm yer alıyor.

Kızılay Güvenpark’ta 2016’da düzenlenen bombalı saldırının faili olduğu belirlenen Müslüm, hakkında açılan davalar nedeniyle “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “nitelikli olarak kasten insan öldürmek”, “kamu malına zarar vermek”, “tehlikeli maddeleri nakletmek”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mala zarar verme” suçlarından aranıyor.

352 FETÖ’cü gündeme alınmadı

Interpol Genel Sekreterliği’nin bu yanlı tutumu, Müslüm ile sınırlı kalmadı. PKK’nın uzantısı YPG’nin elebaşıları ile DHKP-C ve TİKKO gibi terör örgütü üyesi 161 kişi de kırmızı bültenden çıkartılarak kayıtları veri tabanlarından silindi. Yapılan işlemlerde ise söz konusu teröristlerin siyasi figür oldukları, iltica başvurusu yaptıkları ve AB üyesi ülke vatandaşı oldukları gibi gerekçeler öne sürüldü. Türkiye’yi bölmek amacıyla kalkışılan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’yi FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakan Interpol, 352 FETÖ üyesi terörist hakkındaki kırmızı bülten talebini de gündemine almadı.

Interpol Genel Sekreterliği, bugüne kadar sadece bir FETÖ üyesi için kırmızı bülten çıkarttı. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin tek firarisi olan Burkay Karatepe, 194 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.

Adım adım takip

Interpol nezdinde terörle mücadelede istediği desteği alamayan Türkiye, suçluların hak ettikleri cezayı alabilmesi için bu süreçte çalışmalarına hız verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), firari teröristleri saklandıkları her ülkede bularak adım adım takip etti. Bulundukları ülkeler ile irtibata geçen Türk ve MİT, ikili anlaşmalar sonucu iade edilen 54, sınır dışı edilen 138 olmak üzere çeşitli örgütlere mensup toplam 192 teröristi Türkiye’ye getirerek adalet karşısına çıkarttı.