MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Konya'da yakalandı
10.11.2019 - 11:00 | | DHA

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Konya'da yakalandı

Kazakistan'da 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov (53), Konya'da kaldığı evde yakalandı. Uspanov'in yasal işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Konya'da yakalandı

Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da bin dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye'ye geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARINA GİDEN POLİS YAKALADI

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine Interpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.

Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.

Uyuşturucuyla uçağa binecekti! YakalandıVan'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 milyon fidan yarın toprakla buluşuyor! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim alanları nereler?

11 milyon fidan yarın toprakla buluşuyor! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim alanları nereler?

Eşinin ve 3 yaşındaki kızının yüzünü yaktı!

Eşinin ve 3 yaşındaki kızının yüzünü yaktı!

MSB: 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Otomobilin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Otomobilin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber