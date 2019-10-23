İntihar edecekti! O anlar saniye saniye görüntülendi

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.