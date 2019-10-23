23.10.2019 - 13:24 | | DHA
İntihar edecekti! O anlar saniye saniye görüntülendi
İstanbul Sancaktepe'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.