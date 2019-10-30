MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİntihar eden Fatma toprağa verildi!
30.10.2019 - 13:01 | | DHA

İntihar eden Fatma toprağa verildi!

Adana’da Ceyhan Nehri’ne atlayarak intihar ettikten 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Fatma E.’nin (38) psikolojik sorunları olduğu ve olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Fatma E., toprağa verildi.

İntihar eden Fatma toprağa verildi!

26 Ekim'de Ceyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu. Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, dün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı.

İLAÇLARINI İÇMEMİŞ

Fatma E.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü ancak olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Fatma E., Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

Antalya'da yaz bitmediAntalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Tarih belli mi?

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Tarih belli mi?

25 yıl burada yaşadı! Geldiklerini görünce 6 kez atla kaçtı... Sebebi şoke etti!

25 yıl burada yaşadı! Geldiklerini görünce 6 kez atla kaçtı... Sebebi şoke etti!

Komşularını ikna edemeyen asansörsüz bina sakininin görülmemiş eylemi

Komşularını ikna edemeyen asansörsüz bina sakininin görülmemiş eylemi

Nöbet devam ediyor! 'Kar da yağsa, yağmur da yağsa...'

Nöbet devam ediyor! 'Kar da yağsa, yağmur da yağsa...'

Sıradaki Haber