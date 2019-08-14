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14.08.2019 - 16:15| DHA

İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, D100 yolundaki üst geçidin üzerine çıkan kadın, intihar girişiminde bulundu. Köprüden sarkan kadın, bir süre sonra bayılınca TIR'ın dorsesine düştü.

İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
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Kartepe Eşme mevkisinde, öğle saatlerinde, D100 yolu üzerindeki üst geçide çıkan kadını görenler, polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, üst geçitten yola sarktı. İhbarla gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak keserken, kadının yola düşmemesi için üst geçidin altına TIR'lar çekildi. Köprüden sarkan kadın, bir süre bayılarak, TIR'ın dorsesine düştü.

Çevredekiler ve sağlık ekipleri, hemen TIR'ın üzerine çıkıp, bayılan kadını sedyeyle indirdi. Bu sırada kadının eşi de olay yerine koşarak geldi. Kadın, ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

 

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