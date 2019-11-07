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07.11.2019 - 16:52 | | DHA

İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de, boğazına dayadığı bıçakla kendisini yaralayan Hüseyin N. (53), hastanede tedaviye alındı.

İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanı işleten Hüseyin N., iddiaya göre kullandığı ilaçların etkisiyle krize girdi. Bıçakla boğazından kendisini yaralayan Hüseyin N.'nin sesi üzerine gelen komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Hüseyin N., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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