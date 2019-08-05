İntikam Dövüşü filmi konusu ve başrol oyuncuları
İntikam Dövüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Allan Ungar yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda ise Michael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva yer alıyor. Peki İntikam Dövüşü filminin konusu ne?
İntikam Dövüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren İntikam Dövüşü filminin yönetmen koltuğunda Allan Ungar oturuyor. İşte İntikam Dövüşü filmi konusu ve başrol oyuncuları
İNTİKAM DÖVÜŞÜ KONUSU
Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken , ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.
İNTİKAM DÖVÜŞÜ OYUNCULARI
Michael Biehn - Reggie Munroe
Cody Hackman - Michael Shaw
Krzysztof Soszynski - Dominic Gray
Anderson Silva - Anderson
Lyoto Machida - Lyoto
Jess Brown - Jen
Daniel Faraldo - Lou
Nick Bateman - Matt Cockburn
Tom Bolton - Len Riley
Christina Aceto - Waitress (as Christina Anne Aceto)