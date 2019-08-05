İntikam Dövüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren İntikam Dövüşü filminin yönetmen koltuğunda Allan Ungar oturuyor. İşte İntikam Dövüşü filmi konusu ve başrol oyuncuları

İNTİKAM DÖVÜŞÜ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken , ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ OYUNCULARI

Michael Biehn - Reggie Munroe

Cody Hackman - Michael Shaw

Krzysztof Soszynski - Dominic Gray

Anderson Silva - Anderson

Lyoto Machida - Lyoto

Jess Brown - Jen

Daniel Faraldo - Lou

Nick Bateman - Matt Cockburn

Tom Bolton - Len Riley

Christina Aceto - Waitress (as Christina Anne Aceto)