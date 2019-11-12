İpek Yolu’na bir yolculuk

Halı, çadır, baharat, kumaş, kaftan ve dokuma ile ilgili pek çok mesleğin tanıtılacağı sergi, gelen izleyicileri bir zaman yolculuğuna çıkacak. Sergi, 13 Kasım- 13 Aralık tarihleri arasında pazar günleri hariç her gün saat 15.30 ile 18.00 arasında görülebilecek.