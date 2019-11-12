12.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İpek Yolu’na bir yolculuk
Kurulduğu ilk günden bu yana sanata büyük önem veren Saint Benoit Fransız Lisesi, bugün “İpek Yolu, Binlerce Yıllık Etki” adlı sergisiyle kapılarını sanatseverlere açıyor. Florence Öğütgen’in katkılarıyla yapılan serginin öncesinde ise Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sayın Sebastien de Courtois konuyla ilgili bir konferans verecek.
Halı, çadır, baharat, kumaş, kaftan ve dokuma ile ilgili pek çok mesleğin tanıtılacağı sergi, gelen izleyicileri bir zaman yolculuğuna çıkacak. Sergi, 13 Kasım- 13 Aralık tarihleri arasında pazar günleri hariç her gün saat 15.30 ile 18.00 arasında görülebilecek.