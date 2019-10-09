09.10.2019 - 12:29 |
iPhone 11 Türkiye fiyatları belli oldu! iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?
iPhone 11 Türkiye fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde ABD'de tanıtımı yapılan iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatlarına ilişkin daha önce çok kez haberler çıkmasına rağmen resmi rakamlar bugün açıklandı. Peki iPhone 11 Türkiye'de kaç liradan satışa sunulacak? İşte resmi rakamlar...
iPhone 11 Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Teknoloji severlerin merak içinde beklediği iPhone 11'in geççtiğimiz ay içerisinde ABD'de tanıtımı gerçekleştirilmişti. Tanıtımın ardından Türkiye'de kaç liradan satışa sunulacağı iPhone 11'in Türkiye fiyatı bugün itibariyle belli oldu. İşte iPhone 11'de resmi rakamlar...
iPhone 11 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 11 64 GB 7.299 TL
iPhone 11 128 GB 7.749 TL
iPhone 11 256 GB 8.599 TL
iPhone 11 Pro 64 GB 10.999 TL
iPhone 11 Pro 256 GB 12.299 TL
iPhone 11 Pro 512 GB 13.999 TL
iPhone 11 Pro Max 256 GB 11.999 TL
iPhone 11 Pro Max 512 GB 14.999 TL
ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafıABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." dedi.