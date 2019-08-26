26.08.2019 - 08:48| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
“İplikten Çözülenler”e 160 bin kişi ziyaretçi
İstanbul Modern’de düzenlenen ve tekstil malzemelerini ifade aracı olarak kullanan uluslararası sanatçıların çalışmalarını içeren ve 18 Ağustos’ta sona eren ‘İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisini 160 bin kişi ziyaret etti.
Almanya’nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ifa, Institut für Auslandsbeziehungen) işbirliğiyle, Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşen “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergide tekstil malzemesi kullanarak estetik ve kültürel anlatılar meydana getiren dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının 50’nin üzerinde çalışmasına yer verildi.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.