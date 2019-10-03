İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı.

Analiz sonucu İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır şüpheli bulundu.

Yapılan x-ray taramasında tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve araç arama hangarına alındı. Araçta şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinde özel oluşturulmuş gizli bir bölme saptandı.

Söz konusu gizli bölmede 335 kilogram esrar bulundu.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.