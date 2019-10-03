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03.10.2019 - 11:12 | | DHA

İpsala'da TIR'da 335 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan TIR'da yapılan aramada 335 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İpsala'da TIR'da 335 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen TIR'ı şüpheli buldu. X-ray taraması gerçekleştirilen TIR'ın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. TIR, arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde, ayrıntılı inceleme yapıldı.

Narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen incelemelerde, aracın dorsesinin ön duvarı arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulunduğu saptandı. Gizli bölmede iri hacimli 64 paket tespit edildi. Paketlerin içindeki maddeden alınan numunelerin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen 335 kilo ağırlığındaki esrarın piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

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