Irak ve Suriye’deki ABD varlığı artıyor

ABD güçlerine ait ağır askeri araçtan oluşan silah yüklü konvoy, Ürdün üzerinden Irak’a sevk edildi. Suriye’nin kuzeyinde üs sayısını artıran ABD yönetimi, Irak’ta giderek güçlenen Şii milis ordusu Haşdi Şabi’ye karşı da kapsamlı askeri önlemler almaya başladı. Irak ve Suriye’den çekileceğini açıklaması sonrası asker ve silah varlığını en üst düzeye çıkaran ABD yönetimi, bölgeye son ayların en büyük askeri sevkiyatını yaptı. ABD güçlerine ait ağır askeri araçtan oluşan silah yüklü konvoy, Ürdün üzerinden Irak’a sevk edildi. Suriye’nin kuzeyinde üs sayısını artıran ABD yönetimi, Irak’ta giderek güçlenen Şii milis ordusu Haşdi Şabi’ye karşı da kapsamlı askeri önlemler almaya başladı.



Bölgedeki varlığı sorgulanmaya başlayan ABD, ülke yönetimi üzerinde baskısını hissettirmek ve kendisine yönelik olası saldırılara yanıt vermek için kapsamlı askeri önlemler almaya başladı. Bu kapsamda 108 ağır askeri araçtan oluşan silah konvoyu Ürdün üzerinden Irak’a gönderildi. Savaş uçakları ve helikopterlerinin korumasında Anbar bölgesindeki Ayn’ul Esed askeri üssüne intikal eden ABD araç ve silah sevkiyatına devam edileceği bildirildi. Sünnilerin yoğun yaşadığı Anbar bölgesindeki stratajik noktalara konuşlandırılan silah ve lojistik malzemelerin bir bölümünün, “ABD hedeflerine saldırabiliriz” diyen Şii Haşdi Şabi milis gruplarının faaliyet gösterdiği alanlardan gelebilecek saldırıları önlemede kullanılacağı kaydedildi. Suriye’nin kuzeyinde de askeri varlığını artıran ABD, terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan bölgelere ağır silah, araç ve lojistik mazleme göndermeye devam ediyor. ABD yönetimi, önceki gün DSG/YPG kontrolündeki bölgelere yaklaşık 60 TIR lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.