10.11.2019 - 17:37 | | milliyet.com.tr
Irak'ın kuzeyine operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" deniledi.