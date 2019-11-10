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10.11.2019 - 17:37 | | milliyet.com.tr

Irak'ın kuzeyine operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" deniledi.

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