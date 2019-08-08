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08.08.2019 - 08:08| ECEM TOPLAR / Ankara

‘Irak’la iş birliği ortak operasyona kadar varabilir’

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Iraklı heyetin Türkiye ziyareti ve üst düzey temaslarına ilişkin, “Askeri güvenlik iş birliğinin temel teması, terörle mücadele. Bu iş birliği operasyona kadar varabilir” dedi.

‘Irak’la iş birliği ortak operasyona kadar varabilir’

İki ülke arasında 15 Mayıs’ta askeri ve güvenlik alanında varılan iş birliği mutabakatının ardından, Irak Dışişleri Bakanı, İstihbarat Dairesi Başkanı ve Milli Savunma Bakanı’nın, Türk mevkidaşları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 10 Temmuz’da yaptığı görüşmeleri Milliyet’e değerlendiren Büyükelçi Yıldız, anlaşmasının temel temasının terörle mücadele olduğunu belirterek şunları söyledi: “İş birliği operasyona kadar varabilecek unsurları barındırıyor. Şu anda ortak bir operasyondan söz etmek için çok erken. Görüşmeler böyle bir olgunluk aşamasında değil. İş birliği anlaşmasının unsurlarını oturtmak için çalışıyoruz, ancak Irak’la işbirliği operasyona kadar varabilir.” Görüşmelerde askeri üs kurulmasını telaffuz etmediklerini söyleyen Yıldız, “Bizim esas odaklanmamız gereken hangi yöntemler olursa olsun, Sincar’da, Mahmur’da ve Irak’ın kuzeyinde PKK’nın mevcudiyetine son vermek. Gecikmeden başlamamız gerek. DAEŞ için ne yapıldıysa ne fazlası ne de eksiği PKK için de yapılmalı. PKK’da aynı muameleyi görmeli Iraklılardan. Irak’la işbirliğinin en önemli adımı bu diyebiliriz” dedi.

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