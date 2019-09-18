MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemIrak’tan Yüksekova’ya gelin
18.09.2019 - 09:38 | | İHA

Irak’tan Yüksekova’ya gelin

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Erkan Kesin ile Iraklı Seher Awla çifti, görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Irak’tan Yüksekova’ya gelin

İlçede yaşayan Erkan Keskin, Iraklı olan Seher Awla ile tanışarak hayatlarını birleştirme kararı aldı. Genç çift için iki gün boyunca ilçenin Güngör Mahallesi’nde görkemli bir düğün töreni yapıldı. İki gün iki gece süren düğüne Keskin ile Awla ailesinin yanı sıra Irak ve İran'dan davetliler katıldı.

Iraklı Seher Awla ile hayatını birleştiren Erkan Keskin, Seher’le Irak’ta tanıştıklarını belirterek, “Ailelerimize evlenmek için konuyu açtık, sevindiler. Bugün ise güzel bir düğünle hayatlarımızı birleştiriyoruz. Çok mutluyuz. Sevgi uzağı her zaman yakın etmiştir. Bizde uzağı yakın edip görkemli bir düğünle dünya evine giriyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Yüksekova’ya gelin gelen Seher Awla ise; Erkan’ı tanıdığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Yüksekova’da düğünümüzü yapıyoruz. Mutluyuz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur” ifadelerini kullandı.

Irak’tan Yüksekova’ya gelin

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Sıradaki Haber