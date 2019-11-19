İran sınırında şiddetli deprem! 19 Kasım son depremler

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Gece yarısı Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Van'ın Başkale ilçesinde iki deprem daha meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde ise Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...

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