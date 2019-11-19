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19.11.2019 - 07:19 |

İran sınırında şiddetli deprem! 19 Kasım son depremler

Türkiye-İran sınırında gece yarısı meydana gelen şiddetli deprem Van'da da hissedildi. 4.8 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Bu depremin ardından Van'ın Başkale ilçesinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. Sabah 6 sularında ise Denizli'nin Çardak ilçesi 3 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...

İran sınırında şiddetli deprem! 19 Kasım son depremler

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Gece yarısı Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Van'ın Başkale ilçesinde iki deprem daha meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde ise Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...

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İran sınırında şiddetli deprem 19 Kasım son depremler

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'ndaİstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
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