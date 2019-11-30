MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
ABONE OL
30.11.2019 - 11:47 | | DHA

İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti.

Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de!Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

Chefs' Arena şefleri kimler? Chefs' Arena 1. bölüm fragmanı

Chefs' Arena şefleri kimler? Chefs' Arena 1. bölüm fragmanı

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sarı alarm...

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sarı alarm...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar

Sıradaki Haber