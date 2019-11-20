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20.11.2019 - 13:05 | | DHA

İranlı turist, cansız manken gibi bekleyince hastaneye götürüldü

Antalya’dan, yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran İran asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

İranlı turist, cansız manken gibi bekleyince hastaneye götürüldü

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinin hemen önündeki kaldırımda, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, İran asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için Antalya'ya geldiğini belirledi.

Drenkhshani'nin polise de tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı. Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi. Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

 

 

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