İrem Sak kimdir, kaç yaşında? İrem Sak biyografisi
İrem Sak, son dönemde sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile adından sıkça söz ettirmişti. 1986 doğumlu güzel oyuncu İrem Sak, yaptığı paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada daha önce de dekolteli paylaşımlarım oluyordu ama bu kadar konuşulmuyordu açıklamasında bulundu. Kariyerine 2008 yılında BKM kadrosuna katılarak adım atan İrem Sak, birçok dizi ve filmin yanı sıra reklam filmlerinde de rol aldı. İşte İrem Sak hakkında merak edilenler...
İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında dünyaya geldi. Sivas'ta dünyaya gelen güzel oyuncu Çerkes kökenlidir. Son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı fotoğraflar ile son dönemde çok fazla konuşulan İrem Sak yaptığı açıklama ile olaylara son noktayı koydu. İrem Sak yaptığı açıklamada daha önce de dekolteli paylaşımlar oluyordu ama bu kadar konuşulmuyordu açıklamasında bulundu. İşte İrem Sak'ın kariyeri hakkında merak edilenler...
İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.
Tv Programları
5'er Beşer (2011) Sinem
İnsanlar Alemi (2012) Sinem
Güldür Güldür (2015) Sinem
Diziler
Şen Yuva (2010) Şehrazat
Yalan Dünya (2012) Tülay
Hayat Gibi (2018)
Bir Aile Hikayesi (2019-)
Filmografi
Dedemin Fişi (2016) Kader
Dönerse Senindir (2016) Defne
Martı (2017) Nurgül
Ölümlü Dünya (2018)
Klipler
Oğuzhan Koç - Küsme Aşka
Mehmet Erdem - Aşkımız Bitecek