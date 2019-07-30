İri gözler tiroit hastalığı habercisi

Tiroidin yanı sıra göz arkasındaki tümörlerin de önemli iri göz oluşumuna neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Tiroide bağlı göz hastalığı, gözün içinde bulunduğu çukurluğun en sık görülen hastalığı olup, tiroit bezinin bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Tanı ve tedavide geç kalınması ise gözlerde ciddi hasara yol açabiliyor.”

‘Sigara tetikliyor’

“Tiroide bağlı göz hastalıkları, göz çukurluğu hastalıklarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Toplumda zehirli guatr olarak da bilinen bu durumun sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, başlangıçta gözlerin iri görülmesi en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla 5 kat fazla. Hastalığın aktif ve inaktif olmak üzere iki evresi var. Aktif evrede erken dönemde hastalığın tanınması, tedavinin daha başarılı olmasını sağlıyor. İnaktif evrede ise geri dönüşümü olmayan değişiklikler sadece cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor. Tiroide bağlı göz hastalığında tiroit bozukluğunun yanı sıra sigara ve stres de hastalığı tetikliyor. Gözün iri görünmesinin yanında göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma, ağrı, itilme hissi, çift görme, görme bozukluğu başlıca belirtilerini oluşturur. Tiroit hastalığı tetiklediği için de hasta endokrin uzmanı ile birlikte takip edilmelidir.”