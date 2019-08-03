İrlandalı çifte dehşeti yaşattılar!

İrlandalı grafiker Angela Black, ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sağ tarafı felçli kalan Angela Black, eşi Robert Black'e, tedavisine her yıl yaz tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Black çifti, bundan sonra ülkelerine dönmeyip, Türkiye'de yaşama kararı aldı. Oturma izni alan çift, 13 yıl önce Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki bir siteden dubleks villa satın aldı.

Black çifti, kısa sürede komşuları ile sıcak ilişkiler kurdu. 13 yıl boyunca komşularıyla mutlu bir yaşam süren Black çiftinin huzuru, Robert Black'in komşuları arasında geçen Temmuz ayı başında çıkan bir kavgayı ayırmak için araya girip, müdahale etmesi nedeniyle bozuldu. Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., kavgayı ayıran Robert Black'e iddiaya göre, bu olaydan sonra husumet beslemeye başladı. Bu 5 komşusunun kendisine ve eşine her gördükleri yerde küfür edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Robert Black, daha sonra yaşananları şöyle aktardı:



'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK'

"20 Temmuz'da eşimle alışverişten dönüyordum. Bu 5 komşumuz, bize önce sözlü, ardından fiziki saldırıda bulundu. Yumruk, tekme ve sopalarla saldırdılar. 'Eşim felçli, vurmayın' dememe rağmen dinlemediler. Başımıza ve vücudumuzun çeşitli yerlerine aldığımız darbelerle öldüresiye dövülüp, yaralandık. Diğer komşularımız olmasaydı, linç edilecektik. Komşularımız yardıma gelip, bizi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldık, gerekli tedavimizin ardından taburcu edildik. Taburcu olmamızdan sonra bize saldıran 5 kişiden ölüm tehditleri almaya başladık. Marmaris'e gelerek buradaki bir apart otele yerleştik. Burada dostlarımız ve sıcak insanlarla moral buluyoruz" dedi.

İrlandalı çiftin avukatı İlker Ürkmez de telefonla yaptığı açıklamada, "Yaşanan çok vahim ve üzücü bir olay. Müvekkillerimi öldüresiye darp eden ve ölümle tehdit etmeyi sürdüren 5 kişiden şikayetçi olduk. Yaşanan olay ile ilgili İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bilgi verildi. Büyükelçilik dahil, bu üzücü olayın takipçisiyiz" dedi.

Öte yandan Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 kişi, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.