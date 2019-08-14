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14.08.2019 - 02:22| AA

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

 

Alınan bilgiye göre, Engin Allabaş ve ailesi, 33 DCM 10 plakalı arazi araçlarıyla Berdan Irmağı'nın karşı kıyısına geçerek piknik yaptı.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen Allabaş ailesi, araçlarıyla ırmaktan geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtararak aracı halat yardımıyla kıyıya çekti.

İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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