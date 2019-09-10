Iron Man filmi konusu ve başrol oyuncuları
Iron Man filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2 Mayıs 2008 yılında vizyona giren Iron Man filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Aksiyon ve bilimkurgu türünde çekilen film Türkiye'de 261.693 bin kişi tarafından izlendi. Filmin gişede elde ettiği toplam gelir ise 2.087.956,00 TL olarak açıklandı. Peki Iron Man filmi başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Iron Man filmi konusu bu akşam ekrana geliyor. Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan serinin ilk filmi Iron Man filminin başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub yer alıyor.
IRON MAN FİLMİ KONUSU
Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler.
Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.