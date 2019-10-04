İş adamından karısına korkunç tuzak! Kiralık katil tutup...

Yurt dışında yaşayan ve İstanbul'daki eşi D.R.A.'dan boşanmak isteyen Kadir A. isimli iş adamı, karısını kiralık katil tutarak öldürtmeye çalıştı

Karısıyla mal paylaşımında anlaşamayan iş adamının tuttuğu 4 kişilik cinayet şebekesi polis tarafından yakalandı. Kadir A. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

CEZAEVİNDEKİ TETİKÇİDEN YARDIM İSTEDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma geçtiğimiz ay gelen bir ihbarla başladı. Almanya da yaşayan Kadir A.isimli iş adamının eşi D.R.A.yı öldürtmek için cezaevinde bulunan M.K.isimli sabıkalı bir kişiden yardım istedi.

M.K.nın da durumu dışarıda bulunan adamlarına havale ettiği ve cinayet için hazırlık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 Ekim 2019 günü İstanbul, Muş ve Giresun da seri operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda S.D., H.A.,T.Ç ve K.B. isimli tetikçiler yakalanıp gözaltına alındı.

ARALARINDA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ VARMIŞ

Boşanmak isteyen D.R.A. ile Kadir A.'nın aralarında evlenmeden önce yapılan ve çiftlerin sağ iken gerçekleşen boşanmasında birbirlerinin servetlerinden hak iddia etmeyeceği, yalnız eşlerden birinin ölümü halinde ölen eşin mirasının yaşayan diğer eşin olacağı şeklinde evlilik sözleşmesi bulunduğu belirlendi. İş adamı Kadir A.'nın geçtiğimiz ay ihale ettiği cinayeti işlemeye çalışan M.K.isimli çete ele başının yakalanıp cezaevine konması sonrasında cinayeti adamlarına havale ettiği tespit edildi.

Polisin yakalayıp gözaltına aldığı 4 tetikçi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, Almanya'da bulunduğu tespit edilen iş adamı Kadir A.'nın yakalanması için polisin Alman güvenlik makamlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi.