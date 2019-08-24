İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü ile irtibatları gerekçe gösterilerek HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

Bu durumu bahane eden bir grup PKK terör örgütü yandaşı Salı akşamı İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli şekilde yasadışı gösteriye kalkışmıştı. Eylemciler Caferağa Mahallesi Kuzu Kestane Sokak üzerinde çöp konteynerlerini devirmişti. Orada ikamet eden White Hill AVM'nin sahibi işadamı Durmuş Karaçam olaya müdahalede bulunarak yolun kapatılmasını engellemek için çöp konteynerlerini kaldırmıştı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; yasadışı eylemciler bunun üzerine Durmuş Karaçam'a saldırarak sırtından 3 kez bıçaklamıştı. Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durmuş Karaçam'ın ciğerlerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında olaydan bir gün sonra H.K. isimli şüpheli Bahçelievler'de bulunan HDP İlçe Binası içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre H.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli savcılığa gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan H.K., tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Terör üyeliği' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi şüphelinin yakalandığı HDP binası içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.