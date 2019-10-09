İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu ve Fırat’ın doğusunda yuvalanan terör odaklarının temizlenmesi, bölgede barış koridorunun oluşturulmasını hedefleyen Barış Pınarı Harekatına destek veren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı açıklamada “Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Harekatının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Harekata katılan askerlerimizin kısa bir süre içerisinde bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Gün bir olma, birlik olma günüdür. Barış Pınarı Harekatını milletçe kenetlenerek desteklemek, harekata katılan Mehmetçiklerimize elimizden gelen her türlü desteği vermek hepimizin ortak görevi. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

TOBB'DAN AÇIKLAMA



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtt

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.



TESK Başkanı Palandöken: Teröre hiçbir zaman geçit yok



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Allah Bu harekette görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız” dedi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, “Millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Türk milleti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Allah Bu harekette görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirterek, “Dualarımızla ve tüm gönlümüzle devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız



Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla terör oluşumlarına karşı kararlılığından tâviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Barış Pınarı da gerek Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri gerekse de terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Türk ordusu tarafından atılmış stratejik bir adımdır. Barış Pınarı Harekâtı, insanî krizlerin yaşandığı ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye ile birlikte bulunduğumuz coğrafyanın yeniden istikrara kavuşması adına büyük önem taşımaktadır. Türk askerinin gittiği her yerde umut vardır. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabbim bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın.”

ESNAFTAN TAM DESTEK

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na esnaf temsilcilerinden destek geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, harekata ilişkin yazılı açıklamasında, Türk milletinin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirtti.

Teröre hiç bir zaman geçit verilmeyeceğini vurgulayan Palandöken, "Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de yazılı açıklamasında, esnafın duasının Mehmetçikle olduğunu, vatanın ekmekten, dükkandan ve siftahtan önce geldiğinin altını çizdi.

Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının hakkaniyete uygun bir şekilde sınırlandırılması için tüm bölge ülkeleri ile GKRY hariç, görüşmeye hazırdır. GKRY’nin muhatabı ise Kıbrıs Türkleridir. Kıbrıs Türklerinin 13 Temmuz 2019 iş birliği önerisi hidrokarbon meselesinin Kıbrıs ayağının çözülmesi için değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bildirinin Suriye’ye ilişkin bölümünde ülkemize yöneltilen mesnetsiz ve çarpıtılmış ithamlarını da kesin bir dille reddediyoruz. Suriye kaynaklı terörden en fazla etkilenen ülke olarak, Türkiye, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde ulusal güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almakta tereddüt göstermeyeceğini bugün başlattığı harekatla bir kez daha ortaya koymuştur. Terör örgütleri üzerinden Suriye’nin bölünmesi hedefine taşeronluk yapan çevrelerin Suriye halkının selameti ve birliği için bu tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri lazımdır."