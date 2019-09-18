MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİş kadınını bu hale getirmişlerdi! O zanlılarla ilgili yeni gelişme
18.09.2019 - 09:58 | | İHA

İş kadınını bu hale getirmişlerdi! O zanlılarla ilgili yeni gelişme

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürülen zanlılar, serbest bırakıldı.

İş kadınını bu hale getirmişlerdi! O zanlılarla ilgili yeni gelişme

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber