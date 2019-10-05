İş Sanat 20’nci sezona hazır

Bu yıl 20’nci sezonunu kutlayan İş Sanat’ın yeni konser sezonu İş Kuleleri Salonu’nda 14 Kasım Perşembe akşamı başlıyor. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program 7 ay boyunca devam edecek.

Kibele’nin Hafızası

Yeni konser sezonu programını açıklayan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası’nın sanat ve müzecilik çalışmalarını yürüten İş Sanat’ın bu konser sezonunda yeni yaşını kutladığına dikkat çekerek, “Yeni yaşımızın verdiği mutlulukla hazırlandığımız bu sezonda sanatseverlerin beğeneceğini umduğumuz renkli bir programımız var. Her yaştan izleyicimizin farklı zevklerine hitap eden yeni konser sezonumuzun başlangıcına Kibele Sanat Galerimiz de ‘Kibele’nin Hafızası’ başlıklı karma bir sergi ile eşlik ediyor. Ankara Sanat Galerimizde ise yeni dönemi ‘Nâzım’a Yolculuk’ sergimizle karşıladık. Sene sonunda biteceğini duyurduğumuz ‘İstiklal’ sergimizi ise gördüğü büyük ilgi nedeniyle hem Ankara’da hem de İstanbul’da uzatma kararı aldık. Sanatın hayatımızı renklendireceği bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise “Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, dans gösterileri, şiir dinletileri ve çocuk oyunları ile yine geniş seyirci kitlesine hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız” dedi.

14 Kasım’da Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açılacak sezon, 3 Aralık’taki Orchestra Royal de Chambre de Wallonie konseriyle devam edecek. 3 Ocak’ta ise müzikseverleri “The Johann Strauss Gala”da Strauss valsleri ile buluşturacak olan İş Sanat, yeni sezonunda kendi salonunun dışına çıkarak, bu konserini Uniq Hall’a taşıyacak. Klasik programda öne çıkan konserlerden biri de 10 Mart Salı akşamı gerçekleşecek The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası konseri. Orkestra, Özbek piyanist Behzod Abduraimov yönetiminde İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek.

Tindersticks geliyor

Festivalin klasik müzik dışındaki programı da dikkat çekici. Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, 2012 yılından beri beraber çaldığı caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte sahnede olacak. Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı; Portekizli gitarist ve şarkıcı Antonio Zambujo, 24 Ocak’ta müzikseverlerin karşısında. Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden “High Life”ın soundtrack’inde de imzası olan Tindersticks, “No Treasure But Hope” adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda İstanbul sahnesinde olacak.

Yerli isimler unutulmadı

Unutulmaz besteleriyle Türkiye’de müziğin usta isimleri arasında yer alan müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen, Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay da İş Sanat’ın konser salonunda olacak. 20. sezon etkinliklerinin biletlerinin satışı, İş Sanat Ana Gişesi’nden ve Biletix’ten 8 Ekim’de başlayacak.