20.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İş Sanat, ‘Parlayan Yıldızlar’ını seçti
İş Sanat 20. konser sezonunun Parlayan Yıldızlar seçmeleri tamamlandı.
Salih Haşim Aktaş, Ecmel Neva Bildik, Ece Canay, Zuhal Erdin, Ebubekir Ferhat Güneri, Beliz Güney, Alpay Jan İnkılap, Sezin Ege Kabaklı, Doğa Karahan, Selin Özer, Deniz Su Polat, Elif Spor, Derin Şensoy, İlke Işı Tuncer, “Parlayan Yıldızlar” serisinde konser vermek üzere belirlenen genç müzisyenler oldu. Gençler ilk konserini 18 Kasım’da verecek.