29.09.2019 - 11:06 | | İHA
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar Mahallesindeki eski sanayi sitesinde yaşandı. Sitede oto aksesuarı satılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin her tarafını kapmadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken iş yerindeki eşyaların küle döndüğü öğrenildi.
D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.