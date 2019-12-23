İşbankası Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Müşterisi olduğunuz bankanın müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.



İŞBANKASI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ



Öncelikle bankanın telefon bankacılığı hizmeti kapsamında hizmet veren müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 724 0 724'ü ya da 444 02 02'yi aramanız gerekiyor.



Ardından kimlik doğrulama aşamalarını geçtikten sonra telesekterin size sunduğu seçenekler arasından 5'i tuşlayın.



Sonrasında 1'i ve ardından tekrar 1'i tuşlamalısınız. Bu işlemlerin ardından şayet müşteri hizmetlerinde sıra yoksa direkt olarak temsilci ile iletişime geçersiniz. Eğer sıra varsa birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.