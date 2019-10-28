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28.10.2019 - 14:49 | | DHA

İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamerayı izleyince şaşırdılar! Örümcek adam gibi...Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katına birinci kattaki pencere korkuluklarını kullanarak tırmanması kameraya yansıdı.
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