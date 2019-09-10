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10.09.2019 - 16:35| DHA

İşçileri taşıyan cip uçurumdan yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada, incir toplama giden işçilerden Aynur Üstün (47) öldü, 4 işçi ile sürücü yaralandı.

İşçileri taşıyan cip uçurumdan yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30) yönetimindeki cip, kontrolden çıkıp, takla atarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Özkan Şahan ile işçiler Gözde Çeltiklioğlu (23), Firdevs Erdem (55), Işılay Çiftçioğlu (17), Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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