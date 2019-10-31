Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan midibÃ¼s devrildi: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

31.10.2019 - 19:50 | | DHA
Ä°ÅŸçileri taÅŸÄ±yan midibüs devrildi: Ölü ve yaralÄ±lar var
UÅŸak'ta, tekstil iÅŸÃ§ilerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± servis midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolden Ã§Ä±karak devrilmesi sonucuÂ 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 15 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi 1'inci Yeni Sokak KavÅŸaÄŸÄ±'nda meydana geldi. Tekstil iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan Nuri Ä°mren plakalÄ± midibÃ¼s, kavÅŸakta, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyonun kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesi sonucuÂ devrildi. Kazada, midibÃ¼stekiÂ 16 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±daÂ saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi.
YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndanÂ kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan tekstil iÅŸÃ§isi Mustafa Erfidan (31) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 15 kiÅŸinin tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â