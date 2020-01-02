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02.01.2020 - 21:13 | | DHA

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Esenyurt'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi hafifi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza, saat 18.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Aslan Demirel'in kullandığı 34 LZU 424 plakalı işçi servis minibüsü, kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki yeşillik alana yan devrilen minibüsün içindeki 6 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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