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09.12.2019 - 10:37 | | DHA

İşe giden güvenlik görevlisinin feci ölümü!

Düzce’de, işe giden güvenlik görevlisi Hüseyin Ak’ın kullandığı motosiklet, servis aracıyla çarpıştı. Motosiklet servis midibüsünün altına girerken, güvenlik görevlisi Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İşe giden güvenlik görevlisinin feci ölümü!

Olay, sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Büyükaçma Köyü yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ak idaresindeki 81 ET 253 plakalı motosiklet sisli havanın etkisi ile karşı istikametten gelen M.U idaresindeki 81 S 0623 plakalı işçi servis midibüsü ile çarpıştı. Midibüsün altına giren motosikletin sürücüsü Hüseyin Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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