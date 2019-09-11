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11.09.2019 - 15:29| İHA

İşe gitmeyince arkadaşları merak etti! Tam 50 bıçak darbesi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettikleri kadın, evinde ölü bulundu. Kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, evinde beslediği kuşu ise adlî emanete alındı.

İşe gitmeyince arkadaşları merak etti! Tam 50 bıçak darbesi

Olay Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Tülin Beygirci (48) çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek kendisini aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi.

Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Onlarca bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu adlî emanete alındı.


Emniyet ekipleri, konu ile alakalı soruşturma başlatırken, çevrede bulunan kameraları da inceledi. Bina çevresi ve ara sokaklar didik didik aranırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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