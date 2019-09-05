İşkembe çorbasının duayenine veda

Ermeni Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan, geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde kalan Hayrabetyan’ın ölümü üzüntü yarattı. 1980’de Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakıf Başkanlığı’na seçilen Hayrabetyan, 39 yıldır vakıf başkanıydı. Kilise dışında Esayan Okulu’nda kurucu temsilcilik görevi de yapan Apik Hayrabetyan, vakfa bağlı Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı’nın da yöneticiliğini yapıyordu.



Çalışanlara kızıp kapadı

Hayrabetyan, 1942’de Dolapdere’de açtığı Apik İşkembe Salonu 5 yıl önce kapanana kadar pek çok insanı ağırlamış, en iyi işkembe salonları arasında gösterilmişti. Hayrabetyan’ın cenazesi bugün Üç Horan Ermeni Kilisesi’nden kaldırılacak.



Hayrabetyan’ın yeğeni Silva Hayrabetyan, amcasını şöyle anlattı; “Rum ustanın yanında kafasına kepçe vura vura işi öğrendiğini anlatırdı. İşini çok severdi ve saygı duyardı. Bana da 11 yaşındayken öğretmeye başladı. ‘İşkembeyi ellerinle kazıya kazıya temizleyeceksin, işin ustalığı burada’ derdi. Başkaları gibi kimyasalla temizlemezdi. 5 yıl öncesine kadar dükkân açıktı ama çalışanlardan sürekli zarar görünce ‘ben onları boykot edeceğim’ diyerek dükkânı kapattı. Bütün esnaf, ‘Dolapdere’nin ışığı söndü’ dedi. 24 saat açık bir yerdik.”

Adını yaşatacağım



Amcasının gariban babası olduğunu, durumu olmayan çocukları okuttuğunu, hastaları hastaneye yatırdığını dile getiren Hayrabetyan, “Kendi çocuğu olmadığı için bana çok düşkündü ben de ona. Bana da bu sevgiyi aşıladı. Ben onun adını ve anısını yaşatmak için dükkânını yeniden açacağım. Onun öğrettiği gibi yapacağım” dedi.

