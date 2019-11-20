İskender nasıl yapılır? Evde iskender tarifi ve malzemeleri

İskender Türk Mutfağı'nın en lezzetli yemeklerinden biri. Peki hep restoranlarda yediğimiz İskender'i evde yapmaya ne dersiniz? Siz de iskender nasıl yapılır merak ediyorsanız ev yapımı iskender kebap tarifimize bayılacaksınız

Bildiğiniz gibi İskender'in ana malzemesi döner. Fakat döner nasıl yapılır diye hiç dert etmeyin. Çünkü sandığınızdan daha basit.

Ev Yapımı İskender'de kullanacağınız döner için malzemeler:

800 gram antrikot

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

İsteğe bağlı: Yenibahar (istediğiniz baharatlar)

Ev Yapımı İskender için malzemeler

3 adet tırnak pide ya da ekmek parçaları

3 tane domates

1 kase yoğurt

70 gr tuzlu tereyağı (özellikle tuzlu)

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

4 adet biber

1 çay kaşığı tuz

Ev Yapımı İskender tarifi hazırlanışı:

1. Antrikotları ince ince doğrayın.

2. Derin bir kapta zeytin yağı ve baharatları karıştırın.

3. Kestiğiniz antrikotları bu zeytinyağlı karışıma batırın.

4. Etlerinizi buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

* Bu onlara daha çok lezzet katacak.

5. Ekmekleri ya da tırnak pidelerini küp küp kesin.

6. Fırına verin ve hafif kıtırlaşıncaya kadar kızartın.

7.Teflon tavaya domates ve biber salçasını dökün ve biraz sulandırıp biraz karıştırın.

8. Sosun içine etleri de ekleyerek kızarıncaya kadar ateşte tutun.

9. Domatesleri dilimleyip tabağın yanına dizin.

10. Biberleri közleyip domateslerin yanına ekleyin.

11. Kızarttığınız ekmekleri tabağın en altına ekleyin.

12. Üzerine salçalı sosta pişten etleri ekleyin.

13. Tereyağını bir tavada eritip İskender'in üzerine dökün.

14. Tabağın kenarına veya üzerine yoğurt ekleyin.

Afiyet olsun!