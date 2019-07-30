İSKİ staj başvuruları ne zaman sona eriyor?

2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı kış dönemi ücretli staj başvuruları 08/07/2019 - 02/08/2019 tarihleri arasında web sitemizden ONLINE olarak kabul edilecektir.

İSKİ’de staja kabul edilme; belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin öğrenim gördüğü kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve not ortalamaları staja kabul açısından öncelik nedenidir.

Başvuru tarihi/saati bir seçme kriteri değildir! Başvurular tamamlandıktan sonra toplu olarak değerlendirilecektir.

Staja kabul edilen öğrencilerin listesi 09/08/2019 tarihinde internet sitemizde açıklanacaktır. Staj yapması uygun görülen öğrenciler gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra staja kesin kabul edilmiş olacaklardır.

İSKİ STAJ BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

8 Temmuz'da başlayan başvurular 2 Ağustos'ta sona erecek. Sonuçların açıklanması ise 9 Ağustos'ta olacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online STAJYER BAŞVURU FORMUndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön kayıt için müracaatlar yalnızca İSKİ web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.

Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine İSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan staj komisyonu karar verir.

Stajyer başvuruları, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.

Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme için bizzat gelmeniz gerekmektedir.

İSKİ Stajyer Öğrenci Taahhütnamesine stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Sözleşme (Okuldan)

Karne (Aslı ve Fotokopisi)

Disiplin cezası olmadığına dair yazı

SGK İşe Giriş Belgesi (Okuldan)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ