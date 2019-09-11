İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman başlıyor?

Toplum Yararına Program (TYP) ile güvenlik görevlileri okullarda görev yapabilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından adaylar heyecan yaşarken başvuru zamanı ve başvurunun nasıl yapılacağı gibi konular gündem oluşturdu.

TYP OKUL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplum Yararına Program (TYP) ile okullarda güvenlik başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların en yakın zamanda başlaması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

TYP İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),