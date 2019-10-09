İşkur Typ sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgula - İşkur giriş

Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilecek olan temizlik personeli, güvenlik görevlisi, hizmetli alınacak. Toplam 6800 vatandaşa, iş istihdamı sağlanacak. İşkur Typ sonuçları için heyecan artıyor. Kura çekimi ile belirlenecek olan İşkur Typ sonuçları nereden öğrenilecek?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vatandaşlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. TYP başvuruları alan İşkur, sonuçları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden açıklayacak. Typ başvurularında bulunan vatandaşlar, TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden de ulaşabilirler.

Bazı illerde Typ sonuçları açıklanırken, bazı iller ise Typ sonuçları için sabırsızlanıyor.

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