14.11.2019 - 15:44 | | DHA
İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hatay Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. İçerisinde iki şahsın da bulunduğu araçta yapılan kontrollerde bin 715 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan M.Ş ve Z.U isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
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